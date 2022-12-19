Андрющенко: Окупанти збільшують присутність військ навколо Маріуполя

Російські окупанти продовжують збільшувати кількість військового контингенту біля Маріуполя, заявив радник мера Петро Андрющенко, повідомляє Новое время.

За його словами, у селі Азовське Маріупольського району росіяни розмістили свою військову техніку прямо між будинками мирних жителів.

Він також наголосив, що кількість військової техніки окупантів «у рази перевищує кількість місцевого населення».

"Ангари для сільгосптехніки пристосовані для зберігання вантажівок і БТР" , - додав він.

17 грудня Андрющенко заявив, що у тимчасово захопленому Маріуполі суттєво збільшилася кількість військових РФ.