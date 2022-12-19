Генштаб: ЗСУ поцілили два гелікоптери і два пункти управління ворога

За добу 19 грудня, на 299 день широкомасштабного вторгнення Росії, українські бійці завдали 17 ударів із неба по російських військових, збили два ворожих гелікоптери, уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та 2 райони зосередження бійців РФ, повідомляє Українська правда.

Проце говорить оперативна інформація Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00 понеділка 19 грудня.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби росіяни завдали 1 ракетного удару, а також здійснили близько 10 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Також ворог застосував 28 іранських ударних БпЛА "Шахед-136", 23 із яких збили Сили оборони України. В результаті ворожих ударів постраждала цивільна інфраструктура та мирне населення.

Українська авіація протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та озброєння й військової техніки (ОВТ) і 5 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів загарбників.

Сили протиповітряної оборони 19 грудня збили два ворожих гелікоптери. Інформація щодо їх типу наразі уточнюється.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 2 пункти управління та 2 райони зосередження живої сили противника.

За попередні дні у районах Бердянська, Токмака та Пологів Запорізької області знищено склад боєприпасів, близько 15 одиниць військової техніки різного типу та поранено понад 150 військовослужбовців російських окупаційних військ.

Через значні втрати загарбників продовжується перепрофілювання лікарень на тимчасово окупованих територіях Луганської області у військові шпиталі.

Так, Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів.

Ситуація на різних напрямках: