Гендиректор Yasno: У Києві 10 годин без світла – реальність на сьогодні

Ситуація з електропостачанням у Києві залишається складною, у понеділок, 19 грудня, практично повністю вимикають усі три групи водночас – графіки не працюють, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"До всіх пошкоджених об'єктів, по яких тривають ремонти, додався ще інфраструктурний об’єкт, через що світла немає на значній частині правого берега міста і подекуди - в області. Так само страждають усі райони" , – пояснив топ-менеджер компанії.

За його словами, наразі у столиці вся критична інфраструктура – лікарні, водоканали, метро – заживлена і світло є близько на 20% населення.

"Чи реальні зараз тривалі відключення у Києві? Так, 10 годин без світла - це, на жаль, реальність на сьогодні.

Як швидко повернемося до стабілізаційних - передбачити важко. Енергетики на всіх рівнях елементарно не встигають відновити функціональність системи між прильотами. Та сподіваюся, що завтра буде трошки краще", – додав Коваленко.

Нагадуємо:

На 11:00 понеділка, 19 грудня, в енергосистемі України склалася важка ситуація, у 10 областях тривають аварійні відключення світла, а відновлення може зайняти "тривалий час".