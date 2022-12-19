ЗМI: Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України

Фінляндія готує новий пакет військової допомоги для України, повідомляє Новое время.

Про це президент Фінляндії Саулі Нійністе заявив на зустрічі лідерів країн, що входять до Об'єднаних експедиційних сил (JEF), повідомляє Yle.

За його словами, підтримка України має продовжуватися доти, доки не настане мир, на який вона заслуговує. При цьому Нійністе зазначив, що складно передбачити, коли він може наступити.

"Сьогодні серед лідерів Об'єднаних експедиційних сил ми обговорили нашу непохитну підтримку України, а також шляхи покращення безпеки у Північній Європі та регіоні Балтійського моря" , — написав Нійністе у Twitter.

Журналісти поставили главам держав питання, що вони думають про ідею президента Франції Еммануеля Макрона надати Росії гарантії безпеки. Цю ідею відкинули, зокрема, керівники Нідерландів, Литви та Естонії. Не підтримав її й фінський президент.

"Сусіди Росії — це ті, хто потребує гарантій безпеки. Якщо Росія надасть своїм сусідам гарантії безпеки, можна буде розглянути гарантії аналогічного масштабу" , - сказав Нійністе.

До JEF входять Фінляндія, Великобританія, Нідерланди, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Швеція, Данія та Естонія.