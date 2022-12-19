Залужний підтримав новий закон про посилення покарань для військовослужбовців

Головнокомандувач ЗСУ підтримав посилення відповідальності за дезертирство і попросив президента Зеленського підписати закон, повідомляє Ділова столиця.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підтримав посилення відповідальності за дезертирство і попросив президента Зеленського підписати відповідний закон.

"Сьогодні я змушений порушити досить складну тему: посилення відповідальності за самовільне залишення військової частини чи місця служби, дезертирство, самовільне залишення поля бою або відмову діяти зброєю, непокору і невиконання бойових наказів. Я підтримую відповідні зміни до законодавства, ухвалені Верховною Радою України, і прошу президента підписати закон. Моя думка чітко віддзеркалює позицію командирів угруповань та військових частин, які вимагали системного вирішення цього комплексу питань".

За його словами, військо тримається на дисципліні, і якщо прогалини у законодавстві не забезпечують дотримання, а відмовники можуть сплатити штраф, розмір якого становить до 10% бойових виплат або отримати покарання з випробуванням - це несправедливо. На думку Залужного, зарадити цій проблемі у більш мʼякий спосіб можна лише в мирний час, а в умовах війни потрібні швидкі та дієві рішення.

Він також наголосив, що командири так само несуть повну юридичну відповідальність за свої дії чи бездіяльність, а він повністю довіряє своїм підлеглим.