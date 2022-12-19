Резніков: Голова Міноборони Болгарії приїхав із візитом в Україну

Сьогодні, 19 грудня, в Україну з офіційним візитом прибув Міністр оборони Болгарії Дімітар Стоянов, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повiдомлення глави Міноборони України Олексія Резнікова у Twitter.

"Для мене честь вітати міністра оборони Болгарії Дімітара Стоянова в Україні. Вдячний за рішення Болгарії надати допомогу у гарантуванні безпеки України. З нетерпінням чекаємо на подальший розвиток українсько-болгарського оборонного співробітництва" , - написав Резніков.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що парламент Болгарії схвалив угоду з Україною про постачання озброєння, військової техніки та боєприпасів.

Також ми писали, що Болгарія для постачання військової допомоги Україні планує задіяти близько десятка літаків.