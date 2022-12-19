Міськрада: Росія завдала нових ракетних ударів по Херсону, одна людина загинула

Росія в понеділок, 19 грудня, завдала нових ракетних ударів по Херсону. Внаслідок обстрілу загинув мирний житель, біля машини якого впав снаряд, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Херсонської міськради у Telegram.

Пресофіцер комендатури оборони Херсона Дмитро Плетенчук повідомив, що одна з російських ракет влучила у будівлю Херсонської облдержадміністрації, а друга – у будівлю державної установи. Також через обстріл постраждала гімназія № 6.

"Під час обстрілу загинув херсонець, біля машини якого впав снаряд" , — йдеться у повідомленні.

За даними Плетенчука, війська РФ почали обстрілювати Херсон із систем протиповітряної оборони С-300, намагаючись вразити місто з більшої відстані. Він додав, що за свої дії ворог отримує гідну відповідь від ЗСУ.

Після втечі росіян із Херсона 11 листопада вони практично щодня обстрілюють деокуповане місто. Вранці 17 грудня окупанти завдали ударів з РСЗВ та артилерії по Корабельному району Херсона. Внаслідок цього загинув 36-річний чоловік, є одна постраждала.