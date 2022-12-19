Заступник голови фракції "Слуга народу" написала заяву про вихід з партії
Нардеп, заступник керівника фракції "Слуга народу" у Верховній раді Галина Янченко вирішила написати заяву про вихід з партії, повідомляє РБК-Україна.
Про це повідомляє її Facebook.
"Написала заяву про вихід із партії "Слуга народу", - написала Янченко.
За її словами, причиною цього є невдоволення діями однієї з колег по партії.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Верховна рада підтримала призначення нардепа від фракції "Слуга народу" Максима Дирдіна на посаду представника парламенту у Конституційному суді.
Також ми писали, що парламент призначив народного депутата від "СН" Ольгу Совгірю на посаду судді Конституційного суду.