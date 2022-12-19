Поліція: На Харківщині ще не ідентифікували понад 200 тіл загиблих

Понад 200 тіл загиблих, виявлених у звільнених районах Харківської області, залишаються не ідентифікованими, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Харківській області у Telegram.

"Сьогодні на деокупованих територіях понад 200 вилучених тіл не ідентифіковано" , - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що харківська поліція отримала три лабораторні комплекси, які значно скоротять терміни проведення ДНК-експертиз. Пресслужба додала, що четверта лабораторія прибуде до Харкова найближчим часом.

Раніше директор Міжнародної комісії з питань зниклих безвісти (ICMP) Метью Холлідей повідомив, що під час повномасштабної війни в Україні зникли безвісти понад 15 тисяч людей.

15 вересня в лісосмузі на території звільненого Ізюма виявили масові поховання. Станом на 23 вересня у місці масового поховання ексгумували 447 тіл — із них 425 цивільних, серед яких п'ять дітей, та 22 військовослужбовці ЗСУ. У загиблих виявили мінно-вибухові травми, уламкові, вогнепальні та колото-різані поранення, у деяких на тілі сліди тортур.