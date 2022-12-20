"Венеційка" рекомендує змінити прийнятий законопроєкт про КСУ

Венеційська комісія опублікувала оновлений висновок щодо законопроєкту в №7662 про "удосконалення порядку відбору кандидатур на посаду судді Конституційного Суду", ухвалення якого є однією з вимог для початку переговорів про членство України в ЄС, повідомляє Європейська правда.

У висновку експерти Ради Європи вказують, що в Дорадчу групу експертів (ДГЕ), яка перевірятиме кандидатів у КСУ, необхідно включити ще одного, сьомого, члена з-поміж незалежних міжнародних експертів.

Крім того, рішення ДГЕ мають бути обов’язковими до виконання, тобто кандидат, який не пройшов перевірку, не може за жодних обставин бути призначеним суддею КСУ.

Ухвалений Верховною Радою законопроєкт наразі передбачає шестеро членів ДГЕ, з яких троє є незалежними експертами, а решта призначаються президентом, Верховною Радою і З’їздом суддів, при чому без голосу останніх жодне рішення ухвалити неможливо. Сьомий незалежний експерт дозволить нівелювати політичний вплив на комісію, вказують у Фундації DEJURE.