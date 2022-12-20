Погода в Україні на 20 грудня: На півночі мокрий сніг, місцями до -15°

Сьогодні, 20 грудня, на півночі України пройдуть опади у вигляді мокрого снігу, подекуди ожеледиця. Температура у Києві близько 0°. Про це йдеться у повідомленні Українського гідрометцентру, повідомляє Ділова столиця.

"Без опадів, лише у північній частині вранці та вдень невеликий мокрий сніг. На дорогах західних та північних областей місцями ожеледиця" , - пишуть синоптики.

Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 6-11°, на півночі Лівобережжя до 15° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Прикарпатті, півдні Одещини та в Криму 2-7° тепла.

На Київщині невеликий мокрий сніг, місцями ожеледиця. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура в області вночі 6-11° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 7-9° морозу, вдень близько 0°.