Ситуація на фронті на ранок 20 грудня: інформація Генштабу

Протягом доби 19 грудня російські війська завдали 4 ракетних та 60 авіаційних ударів. Окупанти здійснили понад 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ, повідомляє Ділова столиця.

"За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка, Червонопопівка та Серебрянське Луганської області та Верхньокам'яне, Підгородне, Бахмут, Досвідне, Курдюмівка, Красногорівка та Мар'їнка Донецької області" , - зазначили у відомі.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без істотних змін, ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено. Підрозділи збройних сил Білорусі та РФ продовжують перебувати у прикордонних з Україною районах.

На Сіверському напрямку мінометних обстрілів зазнали населені пункти Тимоновичі, Карповичі та Костобобрів Чернігівської області та Нововасилівка, Кондратівка, Водологи, Запсілля та Єздецьке на Сумщині.

На Слобожанському напрямку ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли позицій українських військ у районах населених пунктів Стрілка, Глибоке, Стариця, Вовчанськ, Волохівка, Чавунівка та Дворічна Харківської області.

На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог здійснив обстріли з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії по районах населених пунктів Котлярівка, Крохмальне, Берестове Харківської області та Новоселівське, Стельмахівка, Макіївка, Майданчик, Червонопопівка та Діброва Луганської області.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник продовжує вести штурмові дії, здійснив обстріл з танків, мінометів ствольної та реактивної артилерії за позиціями українських військ у районах тридцяти населених пунктів. Зокрема, це — Верхньокам'янське, Берестове, Яківство, Соледар, Григорівка, Бахмутське, Бахмут, Годинник Яр, Кліщіївка, Андріївка, Курдюмівка, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує артилерійські обстріли позицій українських військ та громадянської інфраструктури вздовж правого берега річки Дніпро. Під поразку потрапили райони населених пунктів Темування, Красне, Малі Щербаки та Плавні Запорізької області та Чорнобаївка, Антонівка, Херсон, Микільське, Токарівка та Мілове Херсонської області.

Ворог продовжує зазнавати втрат, Генштабом підтверджено поразку пункту постійної дислокації супротивника 18 грудня у районі населеного пункту Чаплинка Херсонської області. Інформація про загиблих та поранених окупантів уточнюється.

Крім того, українська авіація завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 6 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога. Силами протиповітряної оборони за минулу добу було збито два ворожі вертольоти.

Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони України вразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 3 райони зосередження живої сили противника.