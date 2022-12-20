Зимовий дизель та зимовий бензин: що потрібно в Україні

Низька температура погано впливає на характеристики багатьох речовин і автомобільне пальне – не виняток. Чи це стосується сучасного бензину та дизеля з маркуванням Євро 5, повідомляє Автоцентр.

Насамперед, звичайно, про дизпалив. Адже безліч вражаючих шоферських історій про дизпаливо, що перетворилося «на кисіль», ми наслухалися ще наприкінці минулого століття. У холодні зими невідповідне дизельне паливо може стати справжнім кошмаром для власників дизельних машин.

Чому буває зимове та літнє ДП

Проблема дизпалива у тому, що, на відміну бензину, у ньому є парафінові вуглеводні. Ті ж, з яких на морозі нижче -5-10 ° С починає випадати парафін.

Спочатку це лише помутніння, початок кристалізації парафінів, але ближче до – 15°С традиційний літній «дизель» починає саме густіти. Настільки, що порушується якість його розпилення через форсунки, а фільтри відмовляються пропускати крізь себе гелеподібну субстанцію. Ще 5 - 8 градусів "вниз" - і те, що було дизпаливом, набуває якості киселю і остаточно втрачає можливість рухатися паливопроводами. Тому головна відмінність зимового дизпалива – наявність депресорних присадок, що запобігають кристалізації парафінів.

Взагалі тема замерзання солярки настільки болісна та важлива, що деякі мережі АЗК виділяють зимову ДТ в окремий бренд. Наприклад, у національній мережі UPG крім зимового EURO Diesel з температурою фільтрації до –22°С є пальне Diesel Арктика – і воно не починає замерзати до –37°С.

А якщо зима тепла? Чи не можна обійтися літнім сортом ДП?

Якісний літній дизель цілком успішно може працювати в автомобілі до морозу –8 –10°С. Але при русі заміською трасою і за такої температури є ризик замерзання пального в паливопроводах і у фільтрі – через них обдув морозним повітрям. А крім того, хто дасть гарантію, що після легкого денного морозця вночі температура не впаде до -15?

Як уникнути зупинки дизеля в мороз на трасі

Головне правило водія-дизеліста – заправлятись на шановних брендових АЗK, де взимку продають гарантовано зимову ДТ. А якщо з якоїсь причини довелося заправитися сумнівним продуктом, разом із ним треба залити в бак препарат-антигель, який запобігає парафінізації пального.

Що робити, якщо пальне в машині вже замерзло

Розчинити згустки парафіну, які вже утворилися в баку і накопичилися у фільтрі, неможливо - їх можна позбутися тільки шляхом нагрівання. В ідеалі потрібно поставити машину на кілька годин у теплий бокс, причому тривалість розморожування залежатиме від температури промерзання та обсягу пального. Варіант із приливанням в бак порції гарячого пального не допоможе повернути працездатність фільтра – його доведеться підігрівати персонально (наприклад, феном). Також окремо треба гріти паливопроводи, хоча на щастя, повністю вони замерзають нечасто.

Як працює антигель

Антигелями звуть депресорні присадки, що перешкоджають утворенню великих згустків парафіну. Ці препарати бувають двох видів. У препаратах першого типу молекули покривають мікрокристали парафінів і не дають їм з'єднуватися, виростаючи в розмірах. Другий тип антигелів, навпаки, провокує утворення в паливі численних кристалів парафіну – їх так багато, що вони не виростають великими. Тобто в обох випадках парафіни кристалізуються, але лише у дрібні згустки, які не забивають фільтри. До речі, саме тому в мороз стара солярка із присадками-депресорами каламутніє.

Бензин зимовий та літній

На щастя, характеристики бензину залежать від температури не так важливо, як дизпаливо. Хоча є один важливий показник, прив'язаний до сезону: тиск насиченої пари (ТНП). Оскільки бензин активно випаровується, для літа його роблять менш летким – щоб покращити його екологічність, термін зберігання та умови роботи паливної системи. Бензин зимового класу випаровується наполовину активніше, зокрема, щоб забезпечити хороші пускові якості двигуна.

Цікаво, що чинні закони України не унормують сезонність автомобільних бензинів. Але рівень ТНП кожної партії бензину визначається та вказується у супровідних документах. Так, у літніх бензинів цей показник становить 45 – 80 кПа, а зимових – 60 – 100 кПа (ДСТУ 7687:2015).

Але виходить, що покластися на відповідність класу бензину актуальній порі року можна лише на відповідальних АЗС, які цінують довіру покупців та своє ім'я.