США звинуватили ООН у небажанні розслідувати постачання БПЛА Росії

США вважають, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш піддався тиску РФ, через що не направив в Україну офіційних осіб для перевірки використання Росією іранських безпілотників. Про це, з посиланням на Reuters, повідомляє Українська правда.

США, Великобританія, Франція, Німеччина та Україна заявляють, що постачання Росії безпілотників іранського виробництва порушує резолюцію Радбезу ООН 2015 року, що закріплює ядерну угоду з Іраном. Ці країни наполягають на тому, щоб Гутерріш направив до Києва офіційних осіб для проведення розслідування.

19 грудня, виступаючи на засіданні Ради безпеки, присвяченому резолюції 2015 року щодо ядерної угоди з Іраном, заступник посла США в ООН Роберт Вуд висловив розчарування з приводу того, що ООН так і не розпочала розслідування щодо використання РФ іранських дронів.

"Ми шкодуємо, що ООН не зробила заходів для проведення нормального розслідування цього порушення.

Ми розчаровані тим, що секретаріат, очевидно, піддавшись на російські погрози, не виконав мандат, наданий Радою безпеки, на проведення розслідування" , - заявив представник США.

У жовтні Іран засудив заклик Франції, Німеччини та Британії до ООН розслідувати звинувачення у тому, що Росія використовує безпілотники іранського походження для нападу на Україну.