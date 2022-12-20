ОВА: У Луганську лікарні переповнені пораненими солдатами РФ

За даними Луганської ВЦА, три лікарні Луганська віддано у користування російським окупантам, тільки в одній з яких перебуває понад 1000 поранених загарбників, на всіх не вистачає ліжко-місць.

"Луганська обласна клінічна лікарня, Луганська міська багатопрофільна лікарня №15 та Залізнична лікарня передані для користування російським окупаційним військам. Місцевому населенню в обслуговуванні відмовляють та пропонують звертатися до інших лікувальних закладів" , - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що лише в одній із лікарень зараз перебуває понад 1000 поранених загарбників. На всіх не вистачає медичного персоналу, помічників хірургів. На таку кількість пацієнтів у медустановах відсутні у достатній кількості медичні препарати і навіть ліжко-ліжка та постільна білизна.

Наразі у місті готуються прийняти чергову партію поранених - бо за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога в районах Стельмахівки, Червонопопівки.