Генштаб: РФ уже втратила понад 99 тисяч солдатів та 266 вертольотів

Генштаб: РФ уже втратила понад 99 тисяч солдатів та 266 вертольотів
Фото: Генштаб ЗСУ

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 99 230 військових, 266 гелікоптерів і 2 995 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.12 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків - 2995 (+7) од.
  • бойових броньованих машин – 5 974 (+5) од.,
  • артилерійських систем – 1 960 (+7) од.,
  • РСЗВ – 410 (+0) од.,
  • засобів ППО – 212 (+0) од.,
  • літаків – 281 (+0) од.,
  • вертольотів – 266 (+2) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23) од.,
  • крилатих ракет - 653 (+0) од.,
  • кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4 599 (+7) од.,
  • спеціальної техніки – 177 (+2) од.

Дані уточнюються.

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