Генштаб: РФ уже втратила понад 99 тисяч солдатів та 266 вертольотів
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 99 230 військових, 266 гелікоптерів і 2 995 танків.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.12 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,
- танків - 2995 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 5 974 (+5) од.,
- артилерійських систем – 1 960 (+7) од.,
- РСЗВ – 410 (+0) од.,
- засобів ППО – 212 (+0) од.,
- літаків – 281 (+0) од.,
- вертольотів – 266 (+2) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23) од.,
- крилатих ракет - 653 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 599 (+7) од.,
- спеціальної техніки – 177 (+2) од.
Дані уточнюються.