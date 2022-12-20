Генштаб: РФ уже втратила понад 99 тисяч солдатів та 266 вертольотів

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у загарбницькій війні проти України вже втратила 99 230 військових, 266 гелікоптерів і 2 995 танків.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.12 орієнтовно склали:

особового складу – близько 99 230 (+430) осіб ліквідовано,

танків - 2995 (+7) од.

бойових броньованих машин – 5 974 (+5) од.,

артилерійських систем – 1 960 (+7) од.,

РСЗВ – 410 (+0) од.,

засобів ППО – 212 (+0) од.,

літаків – 281 (+0) од.,

вертольотів – 266 (+2) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1680 (+23) од.,

крилатих ракет - 653 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 599 (+7) од.,

спеціальної техніки – 177 (+2) од.

Дані уточнюються.