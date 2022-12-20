FreeДом: Зеленський приїхав до Бахмута (Оновлено)

Телеканал FreeДом повідомляє, що президент Володимир Зеленський 20 грудня знаходиться в Бахмуті Донецької області.

Президент Зеленський, за даними каналу, прибув до Бахмуту. Візит глави держави заздалегідь не анонсувався.

Речник президента Нікіфоров підтвердив, що Зеленський відвідав Бахмут.

"Він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав" , - повідомив речник.

Президент Зеленський у Бахмуті вручив нагороди захисникам України.

"Мені здається, бахмутські герої мають отримати те саме, що отримує кожна людина. Я бажаю, щоб їхні діти, сім'ї — щоб у них було все нормально, було тепло, щоб було здоров'я. Хочеться побажати, щоб було світло, але така складна ситуація, що світло то є, то його немає. Головне - щоб світло було всередині " , - заявив Володимир Зеленський.

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