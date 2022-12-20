Боррель: Іран має негайно припинити військову підтримку Росії
Тегеран має негайно припинити військову підтримку Москви у війні з Україною, повідомляє Ділова столиця.
Про це голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель написав у Twitter після зустрічі із главою МЗС Ірану.
"Давно назріла зустріч у Йорданії з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амір-Абдоллахіяном на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС. Наголосив на необхідності негайно припинити військову підтримку Росії та внутрішні репресії в Ірані ", – написав Боррелль.
Він також повідомив, що ЄС продовжуватиме працювати з Іраном над відновленням іранської ядерної угоди 2015 року на основі Віденських домовленостей.
19 грудня у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що зміцнення співпраці з Росією "не спрямоване на якусь третю країну".