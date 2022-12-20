Боррель: Іран має негайно припинити військову підтримку Росії

Тегеран має негайно припинити військову підтримку Москви у війні з Україною, повідомляє Ділова столиця.

Про це голова дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель написав у Twitter після зустрічі із главою МЗС Ірану.

"Давно назріла зустріч у Йорданії з міністром закордонних справ Ірану Хосейном Амір-Абдоллахіяном на тлі погіршення відносин між Іраном та ЄС. Наголосив на необхідності негайно припинити військову підтримку Росії та внутрішні репресії в Ірані " , – написав Боррелль.

Necessary meeting w Iranian FM @Amirabdolahian in Jordan amidst deteriorating Iran-EU relations Stressed need to immediately stop military support to Russia and internal repression in IranAgreed we must keep communication open and restore #JCPOA on basis of Vienna negotiations — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) December 20, 2022

Він також повідомив, що ЄС продовжуватиме працювати з Іраном над відновленням іранської ядерної угоди 2015 року на основі Віденських домовленостей.

19 грудня у Міністерстві закордонних справ Ірану заявили, що зміцнення співпраці з Росією "не спрямоване на якусь третю країну".