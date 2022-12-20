Прем'єр Косово звинуватив Путіна у бажанні розпалити війну на Балканах

Глава уряду Косово Альбін Курті звинуватив російського диктатора Володимира Путіна у бажанні спровокувати на Балканах новий конфлікт, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє британське видання The Guardian.

Курті вважає, що кремлівський режим хоче навмисне розпалити ескалацію між Косово та Белградом через провал російської армії в Україні.

На тлі напруженості, що спостерігається в регіоні останні тижні, активізувалися так звані «народні патрулі» сербської націоналістичної організації, пов’язаної зі скандальною російською ПВК Вагнера.

Раніше етнічні серби заблокували у Косово дороги, що ведуть до кордону з Сербією, після чого відбулися зіткнення та перестрілки з поліцією.

За словами Курті, він серйозно стурбований тим, що ситуація може загостритися на користь Путіна, оскільки російські та сербські сили провели у 2021 році понад сотню спільних військових навчань.

"Думаю, що занепокоєння наших західних партнерів та друзів викликають зв’язки Белграда з Москвою. Ми не знаємо, як вони можуть бути приведені в дію у разі зростання напруженості у бік ескалації на півночі. Я думаю, що їхня головна турбота саме у цьому: тепер, коли Росія отримала важкі втрати в Україні після свого вторгнення, вони зацікавлені у тому, щоб перемістити військові дії на Балкани, де мають клієнта у Белграді" , — заявив прем'єр.

Витоки проблеми

Після війни 1998−1999 років, коли сербська влада розгорнула репресії та чистки проти косівської албанської етнічної більшості й у конфлікт втрутилося НАТО, край перейшов під контроль ООН. Десять років потому косівські албанці проголосили незалежність від Сербії, проте остання, як і низка інших країн світу, не визнала суверенітету Косово.

З того часу в регіоні базується контингент миротворців НАТО, що нині нараховує майже 4 тис. військових, а Європейський Союз здійснює посередництво в процесі нормалізації відносин між Белградом і Приштиною. Обидві столиці прагнуть отримати членство в ЄС. Та час від часу в 1,8-мільйонному Косово, де 92% населення складають албанці, а 6% - серби, спалахують конфлікти.