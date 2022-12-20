Україна стала країною року за версією журналу The Economist, повідомляє Новое время.

Журналісти заявили, що у звичайні часи вибрати країну року за версією The Economist важко, але цього року вибір очевидний.

"Це може бути тільки Україна" , — пише видання.

Видання визначило чотири якості українців: героїзм, винахідливість, стійкість та натхнення.

"Українці стояли та билися. Президент Володимир Зеленський, відкидаючи пропозиції Заходу вивезти його з Києва, нібито огризнувся, що йому потрібні боєприпаси, а не транспорт. Подібний характер виявили й прості українці" , — пише видання.

У матеріалі The Economist сказано, що, захищаючись від агресора, українці набули нового почуття державності.

Журнал наголосив, що українці показали, що брехню можна викрити, а терору можна протистояти.