Україна стала країною року за версією журналу The Economist
Україна стала країною року за версією журналу The Economist, повідомляє Новое время.
Журналісти заявили, що у звичайні часи вибрати країну року за версією The Economist важко, але цього року вибір очевидний.
"Це може бути тільки Україна", — пише видання.
Видання визначило чотири якості українців: героїзм, винахідливість, стійкість та натхнення.
"Українці стояли та билися. Президент Володимир Зеленський, відкидаючи пропозиції Заходу вивезти його з Києва, нібито огризнувся, що йому потрібні боєприпаси, а не транспорт. Подібний характер виявили й прості українці", — пише видання.
У матеріалі The Economist сказано, що, захищаючись від агресора, українці набули нового почуття державності.
Журнал наголосив, що українці показали, що брехню можна викрити, а терору можна протистояти.
"Їхня боротьба далека від завершення. Але їхній приклад у 2022 році був неперевершеним. Слава Україні!", — йдеться у статті.