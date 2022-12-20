Кулеба закликав світ визнати ПВК "Вагнера" терористичною організацією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав світ визнати російську приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією через її діяльність в Україні та Африці, повідомляє Європейська правда.

Про це Кулеба заявив на брифінгу у вівторок.

"Україна, яка найбільше потерпає від злочинної діяльності ПВК "Вагнера", підтримує позицію країн Африки, які розглядають "вагнерівців" як суттєву загрозу безпеці. Треба негайно визнати їх терористичною організацією" , – сказав він.

Глава МЗС нагадав, що російські найманці не лише знищують місто Бахмут на Донеччині, а й ведуть підривну діяльність в африканських країнах: у Буркіна-Фасо допомагають військовій хунті в обмін на розробку родовищ золота, а в Малі – підтримують нинішню військову хунту.

"Вагнерівцям" вигідне послаблення африканських країн, бо в умовах хаосу легше грабувати природні ресурси регіону і вкладати їх потім у спорядження і фінансування своїх підрозділів в Україні. Отакий простий зв’язок між видобутком "Вагнером" золота в Африці і бойовими діями на території України, які веде це терористичне угруповання" , – наголосив Кулеба.

ПВК "Вагнера" з’явилася у 2014 році та активно діяла в низці країн, де Росія має важливі інтереси – зокрема Сирії, Лівії, Центрально-Африканській Республіці та Україні. Там вони, серед іншого, скоювали воєнні злочини й злочини проти людяності.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну "вагнерівці" брали участь у розправах над мирними жителями. До ПВК нині вербують ув’язнених із російських тюрем.

Євгеній Пригожин тривалий час заперечував зв’язок із ПВК "Вагнера", та нещодавно підтвердив існування цієї групи. Олігарх, який перебуває під західними санкціями, вважається наближеним до Путіна прихильником агресивної війни проти України.

Раніше стало відомо, що депутати Європарламенту хочуть визнати приватну військову компанію "Вагнера" терористичною організацією.