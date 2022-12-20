Синод УПЦ МП звернувся до Зеленського з проханням скасувати санкції

Синод Української православної церкви Московського патріархату просить президента Володимира Зеленського розблокувати діяльність підсанкційних єпархій, а також вимагає публічних вибачень від "Кварталу 95" та "1+1" за жарти про релігію, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться у зверненні синоду.

"З початком вторгнення Російської Федерації на територію України, Українська православна церква перша серед інших релігійних організацій рішуче засудила цю військову агресію і висловила свою безумовну підтримку територіальної цілісності нашої Батьківщини. На цьому фоні великою прикрістю є ті численні наклепи, образи та безпідставні звинувачення, які лунають у бік Української православної церкви. Ми шанобливо звертаємось до Вас з проханням забезпечити право на свободу совісті та віросповідання для вірян Української православної церкви. Захистити українське суспільство від риторики ненависті і нетерпимості за релігійною ознакою, що розпалює релігійну ворожнечу в країні. Розблокувати діяльність релігійних організацій, що потрапили під санкції разом зі своїми архіпастирями. Не допустити прийняття антиконституційних законів проти Церкви, що перебувають на розгляді у Верховній Раді України" , — стверрджують в УПЦ МП.

Йдеться, зокрема, про законопроекти № 7403, № 8012, № 8221, № 8262, які, як стверджує синод, не відповідають міжнародному праву і Конституції України, а також встановлюють переваги та обмеження, чим порушують принцип рівності релігійних організацій і спрямовані на дискримінацію віруючих українців та ліквідацію УПЦ.

Синод невдоволений також тим, що проти священнослужителів застосували персональні санкції. На їхню думку, це є грубим втручанням в діяльність релігійних організацій: "Як наслідок, заблокована діяльність цілих єпархій, які охоплюють десятки тисяч вірян та надають масштабну соціально-гуманітарну допомогу військовим, вимушеним переселенцям та багатьом іншим потребуючим верствам населення".

Крім того, синод обурений риторикою ненависті та релігійної ворожнечі, що "безкарно культивується в українському суспільстві".

"Цього дня (7 грудня, — "ДС") у телевізійному ефірі та YouTube каналі під назвою "Официальный канал Чисто News" було оприлюднено відео передачі "Байрактар New#104" виробництва студії "Квартал 95". Впродовж майже 14 хвилин у передачі лунало богохульство, глузування і блюзнірство стосовно Бога та УПЦ, а також було використано неправдиву і недостовірну інформацію, зневагу та образи релігійних почуттів віруючих і розпалювання релігійної ворожнечі. У зв’язку з цим, духовенство та миряни УПЦ звернулися до керівництва телеканалу "1+1" та авторського колективу студії "Квартал 95" з вимогою принести публічні вибачення за передачу та вилучити її з інформаційного простору, а також до правоохоронних органів для належного розслідування цього ганебного сюжету. Чекаємо, що автори сценарію вказаної передачі, її ведучі та актори зроблять належні висновки і принесуть вибачення перед християнською спільнотою України" , — сказано у зверненні.

Нагадаємо, 11 грудня президент Володимир Зеленський підписав указ про набуття чинності рішення Ради національної безпеки і оборони про запровадження персональних санкцій щодо ієрархів Української православної церкви Московського патріархату.