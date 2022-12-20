У Росії хочуть карати за мапу без анексованих українських областей

Держдума в першому читанні ухвалила законопроєкт, який передбачає покарання за розповсюдження карт, що "оскаржують територіальну цілісність Росії", повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила "Медуза" з посиланням на російську Думу.

За поширення карт без окупованих українських Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей та Криму у Росії загрожуватиме штраф або арешт до 15 діб.

Такі карти, згідно із законопроєктом, будуть визнані "екстремістськими матеріалами".

Під закон, у разі його ухвалення, може потрапити будь-яка карта, на якій, наприклад, анексовані території України не позначені як частина Росії.

Зазначається, що за карти, видані до ухвалення закону, покарання не буде.

Нагадаємо:

Окупанти провели з 23 по 27 вересня псевдореферендуми про приєднання до Росії захоплених територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей. Результати "намалювали" наступні: від 87 до 99% за анексію.

А 30 вересня Путін підписав "договір про вступ до складу Росії" захоплених українських територій Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей і заявив, що відтепер їхні мешканці – громадяни РФ.