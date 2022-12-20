Генштаб: РФ нарощує перекидання мобілізованих і техніки з Далекого Сходу

На 300 добу повномасштабного вторгнення в Україну Росія все більше перекидає з далекосхідних регіонів мобілізованих чоловіків, озброєння і військову техніку, пально-мастильні матеріали й боєприпаси, повідомляє Українська правда.

Про це говорить оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18:00 вівторка 20 грудня.

"Російські окупанти продовжують вести повномасштабну збройну агресію проти нашої держави, не припиняють завдавати удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Нарощують обсяги перекидання мобілізованого особового складу, озброєння і військової техніки, пально-мастильних матеріалів та боєприпасів з далекосхідних регіонів Російської Федерації".

РФ зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Лиманському напрямках.

На інших напрямках, за даними Генштабу ЗСУ, ворог здійснює оборону раніше зайнятих рубежів, зосереджує зусилля на стримуванні дій підрозділів Сил оборони України, водночас продовжує здійснювати обстріли позицій українських військ та цивільних об’єктів вздовж лінії зіткнення.

Протягом доби російські війська завдали 10 авіаційних та 4 ракетних удари по цивільних об’єктах населених пунктів Андріївка, Вовчанськ, Соледар, а також здійснили близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі міста Херсон.

Загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури залишається й надалі на всій території України.

Авіація Сил оборони України протягом доби завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 12 ударів по позиціях зенітно-ракетних комплексів противника.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України за поточну добу уразили склад боєприпасів, 3 пункти управління та 8 районів зосередження живої сили ворога.

Ситуація на різних напрямках: