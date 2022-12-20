Шмигаль: Росія робитиме все, щоб залишити Україну без світла до Нового ріку

Враховуючи регулярні російські атаки на енергосистему, давати прогнози щодо стабілізації енергопостачання неможливо. До Нового року росіяни хочуть залишити без світла українців, повідомляє Новое время.

На цьому наголосив прем'єр-міністр Денис Шмигаль на засіданні уряду у вівторок, 20 грудня.

Він також додав, що росіяни проводять інформаційні атаки на цю тему, щоб посіяти паніку та зневіру серед населення України.

"В умовах, коли енергосистема зазнає ударів чи не щодня, давати прогнози щодо відновлення стабільного енергопостачання просто неможливо. Місцева влада так само не повинна створювати завищених очікувань. Адже паралельно з атакою проти нашої енергетики Росія проводить інформаційно-психологічні операції, щоб посіяти паніку та зневіру" , - сказав Шмигаль.

Прем'єр-міністр зазначив, що українців попереджають про те, що світло може бути лише по кілька годин на день; про те, що стан справ в енергосистемі може як покращитися, так і погіршитися залежно від інтенсивності та масованості нових атак росіян.

"Російські терористи робитимуть все, щоб до Нового року залишити українців без світла. Для них важливо, щоб Різдво та Новий рік в Україні пройшли у темряві. Тому маємо готуватися до нових атак" , — додав Шмигаль.

Станом на 20 грудня через суттєві пошкодження електромережі майже в 11 областях України запроваджено аварійні відключення світла.