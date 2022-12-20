ВООЗ: Близько чверті українців можуть мати психічні розлади через війну

Представник Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) в Україні Ярно Хабіхт, заявив, що близько чверті населення України, а це майже 10 мільйонів людей, можуть страждати від психічних розладів через війну Росії проти України, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє The Guardian.

За словами Хабіхта розлади, які спостерігатись в українців, можуть включати тривогу, стрес і посттравматичний стресовий розлад (ПТСР), спричинений тривожними подіями через вторгнення Росії на територію України. Він додав, що кількість випадків зростає після 10 місяців конфлікту, через що окреме агентство ООН було змушене запустити онлайн-служби підтримки.

Представник ВООЗ також наголосив, що респіраторні захворювання в Україні зростуть із холодною погодою та недостатнім опаленням, як і автомобільні аварії на неосвітлених вулицях через відключення світла.

"Система охорони здоров'я працює. Але оскільки це 10 місяців, це величезний стрес-тест. Ми постійно бачимо нові виклики" , - додав Хабіхт.

Нагадаємо, Національна служба здоров'я України повідомила, що кожен українець може отримати базову психологічну допомогу безкоштовно у закладі первинної медичної допомоги.