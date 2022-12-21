Системи Patriot для України: пакет допомоги сягне $1,8 млрд – АР

США виділять Україні військову допомогу на суму 1,8 мільярда доларів у рамках великого пакета, який вперше включатиме системи ППО Patriot і високоточні керовані бомби для винищувачів.﻿﻿ Про це інформує видання The Associated Press із посиланням на заяви американських чиновників на тлі анонсованого візиту президента України Володимира Зеленського, повідомляє Українська правда.

Американські чиновники описали деталі допомоги на умовах анонімності, оскільки вона ще не була оголошена.

Ця допомога свідчить про розширення Сполученими Штатами видів передового озброєння, яке вони відправлять в Україну для посилення протиповітряної оборони країни проти російських ракетних ударів.

Пакет допомоги, який, як очікується, буде оголошено в середу, включатиме зброю зі складів Пентагону на 1 мільярда доларів і ще 800 мільйонів доларів через Ініціативу сприяння безпеці України, яка фінансує озброєння, боєприпаси, навчання та іншу допомогу.

Видання зазначає, що невідомо, коли саме Patriot прибуде на лінію фронту в Україні, оскільки американські військові повинні спочатку навчити ЗСУ користуватися високотехнологічною системою. Як передбачається, навчання триватиме кілька тижнів.