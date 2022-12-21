ISW: Кремль домагається поступок від Лукашенка

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що Кремль тисне на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб не дати йому маневрувати і піти на вимоги Росії, повідомляє Українська правда.

Як зазначають аналітики, посилення тиску Росії на Білорусь зменшує простір для маневру президента РБ Олександра Лукашенка, щоб уникнути поступок Кремлю.

Російські військовослужбовці, ймовірно, будуть керувати системами С-400, що базуються в Білорусі.

Незважаючи на розгортання в Білорусі російських танків, в інституті поки що не бачать ознак наступу на Україну з РБ.

Рішення Путіна нагородити осіб зі свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в бойових діях, на відміну від візиту Зеленського на передову в Бахмуті, викликало певну критику серед російських націоналістичних сил.

Колишній командир російських бойовиків та критичний голос у російському інформаційному просторі Ігор Гіркін зазначив, що Путін нагороджує "своїх героїв у Кремлі", а не російських та маріонеткових військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на передовій

Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ще більше вирішив підірвати репутацію Путіна (можливо, ненавмисно – припускають в ISW) у російському інформаційному просторі, намагаючись підвищити свій авторитет на тлі візиту Зеленського до Бахмута.

У той же час Пригожин намагається легалізувати ПВК "Вагнер", позбавити її тавра "найманця" і натомість знову представити групу як легітимне військове формування в Росії, яке підтримує російські національні інтереси.

Основні висновки ISW: