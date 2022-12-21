ISW: Кремль домагається поступок від Лукашенка
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що Кремль тисне на білоруського диктатора Олександра Лукашенка, щоб не дати йому маневрувати і піти на вимоги Росії, повідомляє Українська правда.
Як зазначають аналітики, посилення тиску Росії на Білорусь зменшує простір для маневру президента РБ Олександра Лукашенка, щоб уникнути поступок Кремлю.
Російські військовослужбовці, ймовірно, будуть керувати системами С-400, що базуються в Білорусі.
Незважаючи на розгортання в Білорусі російських танків, в інституті поки що не бачать ознак наступу на Україну з РБ.
Рішення Путіна нагородити осіб зі свого оточення, які навіть не брали безпосередньої участі в бойових діях, на відміну від візиту Зеленського на передову в Бахмуті, викликало певну критику серед російських націоналістичних сил.
Колишній командир російських бойовиків та критичний голос у російському інформаційному просторі Ігор Гіркін зазначив, що Путін нагороджує "своїх героїв у Кремлі", а не російських та маріонеткових військовослужбовців, які беруть участь у бойових діях на передовій
Фінансист ПВК "Вагнер" Євген Пригожин ще більше вирішив підірвати репутацію Путіна (можливо, ненавмисно – припускають в ISW) у російському інформаційному просторі, намагаючись підвищити свій авторитет на тлі візиту Зеленського до Бахмута.
У той же час Пригожин намагається легалізувати ПВК "Вагнер", позбавити її тавра "найманця" і натомість знову представити групу як легітимне військове формування в Росії, яке підтримує російські національні інтереси.
Основні висновки ISW:
- Тиск Росії на Білорусь зменшує простір для маневру білоруського президента Олександра Лукашенка, щоб уникнути поступок Кремлю.
- Інститут світової політики продовжує спостерігати ознаки, що відповідають найменш ймовірному, але найбільш небезпечному варіанту розвитку подій (МНВРП) відновлення російського вторгнення на північ України з території Білорусі.
- Візит президента України Володимира Зеленського в Бахмут підриває триваючу інформаційну операцію Кремля, спрямовану на те, щоб представити президента Росії Володимира Путіна як причетного до війни лідера.
- Фінансист Вагнера Євген Пригожин підірвав зусилля Путіна зобразити себе в російському інформаційному просторі як лідера воєнного часу, можливо, ненавмисно.
- Зусилля Кремля, спрямовані на покращення репутації Міністерства оборони Росії, можливо, спонукали Пригожина до активізації зусиль з легалізації "Вагнер Груп" в Росії.
- Кремль, ймовірно, продовжить зусилля, спрямовані на те, щоб зобразити президента Росії Володимира Путіна і Міністерство оборони (МО) Росії як ефективних лідерів, коли Путін проведе розширене щорічне засідання колегії МО Росії 21 грудня.
- Російські війська проводили обмежені контратаки вздовж лінії Сватове-Кремінна.
- Загарбники продовжували наступальні операції в районі Бахмута та Авдіївки.
- Окупанти розширюють оборонні укріплення на лівому (східному) березі Дніпра в Херсонській області.
- Представник Кремля ухилився від відповіді на запитання щодо заяви офіцера військкомату Московської області від 17 грудня про те, що російська влада продовжить термін служби для солдатів строкової служби.
- Президент Росії Володимир Путін зажадав від російських спецслужб посилити боротьбу з проукраїнськими партизанами.