В частині регіонів мокрий сніг та пориви вітру у Карпатах: прогноз погоди на сьогодні

Сьогодні, 21 грудня, в Україні підвищиться температура повітря. У північно-східних регіонах очікується мокрий сніг, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Сьогодні в Україні буде хмарно з проясненнями. В основному без опадів, лише у північно-східній частині та на Луганщині невеликий мокрий сніг, удень з дощем.

На дорогах у західних та північних областях місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с, пориви 15-20 м/с.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, у Карпатах місцями 5-10° морозу. Вдень очікується 0-5° тепла, на Прикарпатті та на крайньому півдні країни 4-9° тепла.

Погода в Київській області

В області також без опадів, але хмарно із проясненнями. На дорогах подекуди ожеледиця.

Температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла. У Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла. Вітер південно-східний, 5-10 м/с.