Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад півтисячі окупантів

За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 99 740 військових, понад 3 тисячі танків і 1 972 артилерійські системи.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.12 орієнтовно склали:

особового складу – близько 99 740 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 3002 (+7) од.

бойових броньованих машин – 5 979 (+5) од.,

артилерійських систем – 1 972 (+12) од.,

РСЗВ – 412 (+2) од.,

засобів ППО – 212 (+0) од.,

літаків – 282 (+1) од.,

вертольотів – 267 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1688 (+8) од.,

крилатих ракет - 653 (+0) од.,

кораблів/катерів – 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 608 (+9) од.,

спеціальної техніки – 178 (+1) од.

Дані уточнюються.