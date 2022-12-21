Генштаб: ЗСУ за добу знищили понад півтисячі окупантів
За даними Генерального штабу ЗСУ, Росія у війні проти України вже втратила 99 740 військових, понад 3 тисячі танків і 1 972 артилерійські системи.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 21.12 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 99 740 (+510) осіб ліквідовано,
- танків - 3002 (+7) од.
- бойових броньованих машин – 5 979 (+5) од.,
- артилерійських систем – 1 972 (+12) од.,
- РСЗВ – 412 (+2) од.,
- засобів ППО – 212 (+0) од.,
- літаків – 282 (+1) од.,
- вертольотів – 267 (+1) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1688 (+8) од.,
- крилатих ракет - 653 (+0) од.,
- кораблів/катерів – 16 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4 608 (+9) од.,
- спеціальної техніки – 178 (+1) од.
Дані уточнюються.