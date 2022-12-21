Укренерго: Ситуація залишається складної, всі області отримали ліміти

На ранок середи, 21 грудня, в енергосистемі зберігається значний дефіцит потужості, ситуація в центральному регіоні країни залишається складною.﻿ Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

"​На ранок 21 грудня зберігається значний дефіцит потужності в енергосистемі, а також обмеження, спричинені пошкодженнями магістральних мереж систематичними ракетними та безпілотними атаками" , – йдеться в повідомленні.

У зв’язку з цим до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.

Також в регуляторі додали, що наразі працюють усі види генерації. Однак ситуація у центральному регіоні, зокрема і у Києві, все ще залишається складною.

"Ворог вночі знову обстрілював артилерією деокуповані райони на сході та півдні, внаслідок чого пошкоджені електромережі. Ремонтні роботи вже розпочато.