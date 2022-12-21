ЦНС: Росіяни можуть зімітувати обстріл Білорусі Україною

За даними Центру національного опору, найманці ПВК "Ліга", яка є частиною ПВК "Вагнер", прибули на північний кордон України для підготовки провокацій. Ймовірно, вони планують імітувати обстріл Білорусі з боку ЗСУ.

За інформацією Опору, найманці розділені на дві групи (80-90 осіб) та прибули до району села Крупійки у Лоївському районі Гомельської області. У розпорядженні груп знаходиться легкоброньована техніка та вантажні автомобілі, що тентуються. Групи посилено інженерними підрозділами.

Водночас, як зазначає Опір, Білорусь запровадила тимчасове обмеження на в'їзд та вхід у межах прикордонної смуги Лоївського району.

У ЦНС вважають, що одним із сценаріїв провокації є обстріл території Білорусі нібито Збройними силами України.

"Йдеться саме про тих найманців, які прибули до Білорусі 20 вересня. Тоді на територію білоруського приватного охоронного підприємства "ГардСервіс", де розміщувалися найманці, доставили 300 одиниць української військової форми, яку росіяни захопили на складах у Херсонській області.