Глава СБУ: Путіна чекають лише два варіанти

Керівник Служби безпеки України Василь Малюк вважає, що на російського президента Володимира Путіна, який розв'язав війну проти України, чекає міжнародний трибунал або безславна смерть в одному зі своїх бункерів.

"Загрався, закрався, зазнався. Це - бункерний дід. Він реально живе у своєму хворобливому світі, і його спіткає два варіанти: або лава підсудних у Гаазі, або безславна смерть десь там у бункері на Алтаї. Все" , - наголосив Малюк. .

За словами Малюка, СБУ у співпраці з іншими правоохоронними органами вже сформувала "унікальну скарбничку" доказів для майбутніх міжнародних кримінальних судів.