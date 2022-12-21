Українці з січня зможуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи
Усі повнолітні громадяни України зможуть безкоштовно одержати п'ять світлодіодних ламп замість ламп розжарювання старого зразка. Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.
Заміну 30 млн лампочок профінансує Євросоюз. Уряд України працює над тим, щоб прискорити реалізацію цієї програми з ЄС, яка попередньо стартує у січні.
Зазначається, що програма реалізовуватиметься через відділення "Укрпошти", а її механізм буде максимально спрощений. Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно попередньо залишити заявку, прийти до відділення "Укрпошти" та обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних.
"Ми зробимо програму досить довгою для того, щоб усі громадяни України, які бажають замінити лампочки, могли скористатися цією можливістю", - наголосила Свириденко.