Українці з січня зможуть безкоштовно отримати енергозберігаючі LED-лампи

Усі повнолітні громадяни України зможуть безкоштовно одержати п'ять світлодіодних ламп замість ламп розжарювання старого зразка. Про це повідомила перший віце-прем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко.

Заміну 30 млн лампочок профінансує Євросоюз. Уряд України працює над тим, щоб прискорити реалізацію цієї програми з ЄС, яка попередньо стартує у січні.

Зазначається, що програма реалізовуватиметься через відділення "Укрпошти", а її механізм буде максимально спрощений. Людині, яка вирішить скористатися програмою, потрібно попередньо залишити заявку, прийти до відділення "Укрпошти" та обміняти 5 ламп старого зразка на 5 нових світлодіодних.