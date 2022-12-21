Розвідка Британії: У Бахмуті розпочалися міські бої

В останній тиждень російські військові та найманці ПВК "Вагнера" дещо просунулися на східну околицю міста Бахмут у Донецькій області. Ймовірно, російська піхота зміцнилася у східних промислових районах міста, а подекуди просунулась у житлові райони міста, заявляють у розвідці Великобританії, повідомляє Дзеркало тижня.

Інтенсивні бойові дії ведуться в Бахмуті з червня, але передові бої в основному відбуваються на відкритій місцевості навколо східних підступів до міста.

Після наступу росіян у Лисичанську та Сєвєродонецьку у липні 2022 р. у війні мало затяжних широкомасштабних боїв у населених пунктах.

"З огляду на те, що бойові дії в міських умовах вимагають високопідготовленої піхоти з відмінним керівництвом на нижчому рівні, цей тип бою навряд чи підійде погано підготовленим бійцям Вагнера та мобілізованим резервістам російської армії" , - вважають британські аналітики.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 December 2022



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???????? #StandWithUkraine ???????? pic.twitter.com/bVAFgQ4lAE — Ministry of Defence ???????? (@DefenceHQ) December 21, 2022

За словами аналітиків, Бахмут став головним полем бою у війні, на яке Україна та Росія відправляють все більше військ, танків та артилерії.