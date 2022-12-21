CNN: Візит Зеленського до США має велике значення

Візит українського президента України Володимира Зеленського до Білого дому символічно зміцнить роль Америки як арсеналу демократії в жорстокій війні Росії проти України і стане приголомшливим публічним докором главі Кремля Владіміру Путіну. Про це пише CNN, повідомляє Дзеркало тижня.

Приїзд Зеленського викликатиме відлуння прибуття британського прем’єр-міністра Вінстона Черчилля до Вашингтона 81 рік тому, через кілька днів після атаки на Перл-Харбор. Цей візит закріпив союз, який допоміг завершити Другу світову війну і побудував післявоєнний демократичний світ.

Візит Зеленського розгортається в умовах надзвичайних заходів безпеки. Зустріч у Білому домі для нього стане, перш за все, безпомилковим знаком підтримки США і Заходу в боротьбі України проти Путіна. Ця війна є прикладом того, що Байден назвав глобальною боротьбою між демократією і тоталітаризмом.

Очікується, що Байден оголосить про виділення Україні додаткової допомоги у сфері безпеки на суму 1,8 мільярда доларів, частиною якої можуть стати комплекси Patriot. Візит Зеленського також відбувається в той час, коли Конгрес готовий схвалити надання ще 45 мільярдів доларів допомоги для України і союзників по НАТО.

Очікуване рішення щодо Patriot, яке задовольнить давній запит України, відображає процес приведення допомоги США у відповідність до мінливої стратегії нападу Росії. Система допоможе Києву краще протистояти жорстоким ракетним атакам РФ.

Зустріч Байдена із Зеленським, які неодноразово розмовляли телефоном і по відеозв'язку, але не зустрічалися особисто з моменту вторгнення, відбувається у важливий момент війни. Байден протягом декількох місяців обережно калібрував американські поставки озброєнь, щоб підтримати Україну, але уникнути ескалації конфлікту в катастрофічне пряме зіткнення між НАТО і Росією. Він, наприклад, відкинув заклики України до Заходу забезпечити безпольотну зону над країною. Patriot - система протиповітряної оборони великої дальності, може стати найглибшим зануренням США у війну.

Колишній головнокомандувач об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Уеслі Кларк заявив, що поїздка Зеленського відображає критичний момент, коли доля війни, яку Україна не може виграти без посиленої підтримки США, може бути вирішена до того, як Росія встигне перегрупуватися.

«Це вікно можливостей для України, а також вікно небезпеки. Росія слабка, (але) Росія стане сильнішою. Це період, коли Сполучені Штати повинні надати підтримку. ... Це вікно, президент Зеленський знає це - якщо він збирається перемогти, за підтримки США, російську агресію в Україні» , - заявив Кларк.

Як Путін відреагує на візит Зеленського до США?

Публічний характер візиту Зеленського та очікувана заява щодо Patriot також ризикує ще більше спровокувати Путіна. Глава Кремля сигналізує, що, якою б катастрофічною не була війна для російських військ, він налаштований на довгу дистанцію, роблячи ставку на те, що підтримка для України з боку Заходу врешті-решт зменшиться.

Візит Зеленського до Конгресу також зіграє важливу роль у дебатах на Капітолійському пагорбі щодо допомоги Україні, оскільки республіканці отримають більшість у Палаті представників наступного року. Деякі прихильники колишнього президента США Дональда Трампа, які матимуть значні важелі впливу в Республіканській партії, заявили, що мільярди доларів, які були відправлені в Україну, мають бути спрямовані на зміцнення південного кордону США, де найближчими днями очікується наплив нових мігрантів.

Попри те, що Україна все ще має сильну підтримку республіканців у Сенаті, саме така мінлива політична динаміка, схоже, формує уявлення Кремля про те, як довго триватиме рішучість США у війні, від якої цілком може залежати політичне виживання Путіна.