Шойгу заявив, що чисельність російської армії збільшать до 1,5 млн військових

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу в середу, 21 грудня, заявив, що Кремль хоче «довести чисельність» армії країни-терориста до 1,5 млн військових, повідомляє Новое время.

У середу Шойгу виступав на колегії міноборони РФ, де також був присутній глава російського режиму Володимир Путін.

"…Необхідно довести чисельність збройних сил до 1,5 мільйона військовослужбовців, у тому числі військовослужбовців за контрактом – до 695 тисяч осіб" , – цитують Шойгу російські пропагандисти.

Міністр оборони РФ повторив фейк про те, що це потрібно для «вирішення завдань із гарантування військової безпеки» країни-агресора. Згідно з указом Путіна, чисельність російських військ з 1 січня 2023 року визначена в 1 150 626 військових, що означає, що російський режим збирається відправити в армію ще 350 тисяч громадян країни-агресора, пише Медуза.

До цього Путін і його поплічники стверджували, що не збираються оголошувати чергову хвилю мобілізації в РФ. Водночас, за даними Генштабу ЗСУ, країна-агресор готується до мобілізації в січні-лютому 2023 року.

За інформацією Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни Росія втратила близько 99 740 своїх військових, лише минулої доби — 510.

Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний казав, що у лютому РФ може піти в новий наступ.

Американський інститут вивчення війни припустив, що найближчими місяцями російські війська можуть поновити спроби наступальних операцій на двох основних напрямках: на північному сході України вздовж кордону Харківської та Луганської областей або Донецької області.