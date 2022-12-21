Литва відправила першу партію термокомплектів для українських військових

Литва відправила першу партію теплого одягу для українських військовослужбовців, повідомляє Європейська правда.

Про це написав у Twitter міністр оборони Арвідас Анушаускас.

"Сьогодні перша партія теплих светрів та термокомплектів, виготовлених в Литві, була відправлена українським бійцям. Загалом в найближчі тижні в Україну буде доставлено 19 тисяч светрів та 15 тисяч термокомплектів" , - йдеться у повідомленні.

Today, the first batch of warm sweaters and thermal sets made in ???????? were sent to soldiers of ????????. Total of 19,000 thousand sweaters and 15,000 thermal sets will be delivered to Ukraine in the coming weeks. pic.twitter.com/yIukKiEoB0 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) December 21, 2022

Раніше повідомлялося, що користувачі Facebook у Литві почали масово стикатися з блокуваннями за дописи та коментарі про війну в Україні, через що проблему розглядають вже на рівні державних відомств.

Як відомо, з аналогічними проблемами стикаються й українські користувачі. У Meta запевняють, що українські Facebook та Instagram не модерують з Москви.

Нагадаємо, на знак солідарності з Україною в різних муніципалітетах Литви на годину вимкнуть святкове освітлення - на годину вимкнути вогні на ялинках закликають і жителів Литви.