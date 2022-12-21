Литва відправила першу партію термокомплектів для українських військових
Литва відправила першу партію теплого одягу для українських військовослужбовців, повідомляє Європейська правда.
Про це написав у Twitter міністр оборони Арвідас Анушаускас.
"Сьогодні перша партія теплих светрів та термокомплектів, виготовлених в Литві, була відправлена українським бійцям. Загалом в найближчі тижні в Україну буде доставлено 19 тисяч светрів та 15 тисяч термокомплектів", - йдеться у повідомленні.
Раніше повідомлялося, що користувачі Facebook у Литві почали масово стикатися з блокуваннями за дописи та коментарі про війну в Україні, через що проблему розглядають вже на рівні державних відомств.
Як відомо, з аналогічними проблемами стикаються й українські користувачі. У Meta запевняють, що українські Facebook та Instagram не модерують з Москви.
Нагадаємо, на знак солідарності з Україною в різних муніципалітетах Литви на годину вимкнуть святкове освітлення - на годину вимкнути вогні на ялинках закликають і жителів Литви.