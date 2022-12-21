Десантники ліквідували російський броньований штурмовик Су-25

Сечеславські десантники збили російський броньований штурмовик Су-25 Грач. Усього на рахунку підрозділів ППО десантно-штурмових військ — 100 збитих повітряних об'єктів РФ, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ДШВ у Telegram.

"Цими днями, в районі виконання завдань, військовослужбовцями підрозділу протиповітряної оборони 25-ї окремої повітрянодесантна Січеславської бригади ДШВ ЗС України був збитий російський броньований штурмовик Су-25 Грач" , — йдеться у повідомленні.

Наголошується, що російський штурмовик був приземлений розрахунком зенітного ракетного комплексу.

Усього на рахунку 25-ї окремої повітряно-десантної Січеславської бригади ДШВ України вже 34 збитих літаків та гелікоптерів. З них - 200 літаків, 7 вертольотів, 7 безпілотних літальних апаратів і крилатих ракет.

"А загалом, на рахунку Десантно-штурмових військ ЗС України – рівно 100 збитих засобів повітряного нападу противника! Це українське небо" , - йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, з початку повномасштабного вторгнення окупанти втратили 267 вертольота та 281 літак. Також ЗСУ ліквідували близько 99 740 військових РФ, а минулої доби — 510.