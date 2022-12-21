Путін і Шойгу видали нову порцію заяв про війну проти України

У середу, 21 грудня, у Москві відбулося засідання колегії Міноборони РФ, під час якого виступили російський диктатор Володимир Путін та очільник відомства Сергій Шойгу, повідомляє Новое время.

НВ зібрав головне з виступів Путіна та Шойгу щодо війни проти України та їхніх планів на модифікацію армії.

Про війну проти України

Росія планує продовжити «спеціальну воєнну операцію» (так Кремль називає війну) в Україні й наступного року «до повного виконання завдань», сказав Шойгу. Він не уточнив, яких саме. Від початку повномасштабної війни російський режим неодноразово змінював її «цілі».

Шойгу збрехав, що під час війни Збройні сили України зазнали значних втрат, тоді як росіянам вдалося знищити суттєву частину українського озброєння та техніки. За даними Генштабу ЗСУ, станом на 21 грудня окупанти втрати 99740 осіб.

Також Росія має плани й щодо захопленої інфраструктури в Україні.

"Сьогодні повноцінно функціонують порти у Бердянську та Маріуполі. Плануємо розгорнути у них пункти базування суден забезпечення, аварійно-рятувальні служби та підрозділи судноремонту Військово-морського флоту" , — висловився очільник Міноборони РФ, додавши, що «Азовське море знову стало внутрішнім морем Росії».

Про мобілізацію

Міністр оборони Росії визнав, що при проведенні мобілізації на війну проти України виникли проблеми, проте не сказав правди про їхній масштаб.

"Система мобілізаційної підготовки виявилася не повністю адаптованою під нові економічні відносини. Тому з початком часткової мобілізації ми зіткнулися з труднощами в оповіщенні та призові громадян, які перебувають у запасі" , — сказав Шойгу.

За його словами, понад 300 тисяч громадян РФ призвали на війну проти України «для стабілізації обстановки, захисту нових територій та проведення подальших наступальних дій». При цьому 830 тисяч осіб звільнили від призову «для підтримки економіки».

Надалі чисельність Збройних сил РФ хочуть збільшити до 1,5 млн осіб (тобто на 350 тисяч), 695 тисяч із яких будуть контрактниками. Водночас вікові рамки для призову на строкову військову службу планують змінити з 18−27 років на 21−30 років.

Про зміни в армії

Для підготовки війська країни-агресорки хочуть застосувати нововведення, вивчивши для цього досвід і тактику НАТО. За словами Путіна, інформацію про сили Альянсу росіяни нібито отримали під час війни в Україні.

Крім того, він хоче забезпечити безпілотниками всі ланки російської армії та розвивати ядерну тріаду РФ, до якої входить стратегічна авіація, міжконтинентальні ракети та атомні підводні ракетоносці.

"Це головна гарантія збереження нашого суверенітету та територіальної цілісності, стратегічного паритету, загалом балансу сил у світі" , — вважає диктатор.

Також Путін заявив, що обмежень щодо фінансування Збройних сил РФ немає, але мілітаризації економіки не буде.