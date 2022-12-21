Американські ЗМІ опублікували попередній графік Зеленського у США

Американські ЗМІ опублікували попередній графік президента України Володимира Зеленського у США в середу, 21 грудня, повідомляє Новое время.

Як повідомляє CNN, очікується, що президент США Джо Байден зустріне Зеленського в Білому домі о 21:00 за київським часом. Після цього:

о 21:30 — двосторонні переговори Зеленського і Байдена;

о 23:30 — спільна пресконференція Зеленського і Байдена;

о 01:15 — прибуття президента України в Капітолій;

о 02:30 — виступ Зеленського на об'єднаному засіданні Конгресу США.

Потім глава української держави повернеться в Україну.

За даними ЗМІ, на момент написання матеріалу президент України летить у США американським військовим літаком. Це перший закордонний візит Володимира Зеленського від початку повномасштабного вторгнення країни-терориста РФ.

Очікується, що під час візиту президента України Джо Байден оголосить про новий пакет допомоги Україні на 1,8 млрд доларів, до якого увійдуть ЗРК Patriot — про їх передачу давно просив Київ.