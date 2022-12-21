Сі Цзіньпін назвав війну Росії проти України "українською кризою"

Глава КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі із заступником голови ради безпеки РФ, головою партії Единая Россия Дмитром Медведєвим назвав розв’язану Росією повномасштабну війну проти України «українською кризою», повідомляє Новое время.

Як повідомляє Сіньхуа, за словами Сі Цзіньпіна, щодо «української кризи» Китай «визначає свою позицію і політику, виходячи з суті самого питання, обстоюючи об'єктивну і справедливу позицію і активно просуваючи мирні переговори».

Глава КНР заявив, що сподівається на «діалог» країни-агресора та України, «стриманість» і «вирішення спільних проблем у сфері безпеки політичними засобами».

Китай відкрито не критикує РФ за повномасштабне вторгнення в Україну, але в листопаді Сі Цзіньпін заявив, що потенційне застосування ядерної зброї Росією є неприпустимим.

На початку грудня лідер Китаю заявив, що завершення війни шляхом переговорів відповідало б інтересам Європи та всіх країн Євразії. За його словами, «потрібно уникати ескалації та розширення кризи».

При цьому, за даними The Wall Street Journal, Сі Цзіньпін доручив уряду КНР налагодити тісніші економічні зв'язки з Росією. Як повідомили джерела газети, КНР хоче збільшити імпорт російської нафти, розширити енергетичну співпрацю та збільшити інвестиції в інфраструктуру РФ.