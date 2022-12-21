Німеччина відправила в Україну додаткову військову допомогу

Німеччина відправила до України додаткову техніку, серед якої БРЕМ та 13 машин для патрулювання кордону, повідомляє Новое время.

Список переданої зброї опубліковано на сайті Бундестагу.

Усього за минулий тиждень було передано Україні:

одну броньовану ремонтно-евакуаційну машину;

13 машин для патрулювання кордону;

одну машину швидкої допомоги;

два автонавантажувачі.

11 грудня посол України у ФРН Олексій Макєєв заявив, що уряд Німеччини планує подальші постачання зброї для ЗСУ. Україна продовжує переговори щодо надання танків Leopard та бойових машин піхоти Marder.

9 грудня в уряді Німеччини повідомили, що ведуть переговори зі США та іншими партнерами щодо постачання Україні танків Leopard 2.

Голова оборонного комітету Бундестагу Марі-Агнес Штрак-Циммерман повідомляла, що Вашингтон дав зрозуміти Берліну, що не проти передачі Збройним силам України важких танків.