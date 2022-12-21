Швейцарія розширила санкції проти Росії згідно з останнім рішенням ЄС

Федеральна рада Швейцарії в середу схвалила рішення про запровадження санкцій проти 141 фізичної та 49 юридичних осіб, згаданих у дев’ятому санкційному пакеті Європейського Союзу, через агресію РФ проти України, повідомляє Європейська правда.

У повідомленні швейцарського уряду вказується, що під обмеження потраплять депутати Держдуми Росії, російські міністри, фізичні та юридичні особи, які займаються пропагандою, військовослужбовці та представники різних видів збройних сил Росії.

Крім того, Швейцарія запроваджує санкції проти фізичних та юридичних осіб Ірану за постачання Росії дронів-камікадзе, які та використовує для ударів по українській енергетичній інфраструктурі.

Швейцарська Федеральна рада також узяла до відома експортні обмеження, запроваджені Євросоюзом у межах дев’ятого пакета санкцій, і пообіцяла розглянути приєднання до цих заходів найближчим часом.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу 16 грудня остаточно затвердила дев'ятий пакет нових санкцій, спрямованих на посилення тиску на Росію у зв’язку з її війною проти України. Він передбачає нові заходи експортного контролю для низки товарів подвійного призначення й послуг, обмеження для кількох російських банків і пропагандистських ЗМІ, а також додавання низки осіб до санкційного списку.

Швейцарія послідовно приєднується до всіх пакетів санкцій ЄС проти Росії. Серед останнього – долучення до граничної ціни на російську нафту, що транспортується морським шляхом.