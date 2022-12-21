США офіційно оголосили про передачу Україні системи ППО Patriot

Сполучені Штати Америки (США) надають Україні черговий пакет військової допомоги. До нього увійде система протиракетної оборони Patriot, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить повідомлення Держдепартаменту США.

Повідомляється, що держсекретар Ентоні Блінкен відповідно до доручення президента Джо Байдена санкціонує виділення додаткових озброєнь, техніки та боєприпасів для України на 1 млрд доларів. А Пентагон оголошує про додаткову допомогу на 850 млн доларів.

"Сьогоднішня допомога вперше включає систему ППО Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на значно вищому рівні, ніж раніше надані системи ППО" , - зазначив Блінкен.

Також повідомляється, що США продовжать тісно співпрацювати з більш як 50 союзниками та партнерами по всьому світу задля підтримки народу України. Причому підтримка триватиме стільки, скільки буде потрібно для того, щоб Київ міг зайняти максимально сильну позицію за столом переговорів з Росією, коли прийде час.

Що таке комплекси Patriot

Зенітно-ракетний комплекс Patriot призначений для захисту військових баз та великих адміністративних та промислових центрів від атак з повітря. Здатний одночасно виявити до 100 цілей. Система виробляється з 1960-х років, але постійно модернізується. Є основою протиракетної оборони США та країн НАТО. Сучасні версії здатні збивати балістичні ракети.

Залежно від типу ракети Patriot можуть збивати аеродинамічні цілі на відстані до 160 км, балістичні - до 50 км. Максимальна висота ураження - понад 24 км.

Зазначимо, батарея Patriot включає до восьми пускових установок, кожна з яких має чотири ракети MIM-104 або МIM-109. Загалом батарея може одним залпом запустити одразу 32 ракети.

Якщо ж США передадуть ракети ERINT, то їх можна розмістити до 16 на одній пусковій установці. Тобто до 128 ракет меншого типу одним залпом.

Нагадаємо, сьогодні Білий дім офіційно підтвердив, що Україна отримає батарею Patriot у новому пакеті на 2 млрд доларів. До цього інформацію про передачу комплексу протиракетної оборони публікували американські ЗМІ, але підтверджень не було.

Поки що невідомо, коли Patriot доставлять до країни і коли ці системи заступлять на бойове чергування. Очікується, що українські екіпажі ще мають пройти навчання.