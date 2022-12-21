У Зеленського прокоментували передачу систем Patriot Україні

Україна після оголошення Сполученими Штатами про передачу систем ЗРК Patriot сподівається на отримання нових видів озброєння від партнерів. Зокрема, німецьких танків, повідомляє РБК-Україна.

Про це пише акаунт радника глави Офісу президента Михайла Подоляка у Twitter.

"Просто ЗРК Patriot. Офіційно…" , - написав Подоляк, реагуючи на рішення адміністрації президента США Джо Байдена.

Він пояснив, що з новими системами ЗРК Patriot в української армії з'явиться можливість "закрити небо" та повністю зосередитись на знищенні залишків російської "армії".

"Далі – Leopard, Marder і… ракети певної дальності…" , - додав радник.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 21 грудня вирушив з візитом у США. Всі подробиці поїздки Зеленського до США зібрало РБК-Україна у своєму матеріалі.