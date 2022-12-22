Байден: Росія не переможе у війні, але доведеться говорити з Путіним

Президент Джо Байден переконаний, що війна України та Росії не обійдеться без переговорів з Путіним.﻿ Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, повідомляє Українська правда.

Байден підкресли, що незалежно від того, чи вважаєш певного іноземного лідера ворогом, діалог все одно лишається основою міжнародної політики.

"Вся політика – персональна, вона про те, щоби дивитися в очі , - заявив президент США. - Немає заміни тому, щоби сідати один проти одного і дивитися в очі. Чи це друг, чи це ворог".

Та попри готовність до діалогу з Путіним, Джо Байден висловив упевненість у тому, що той програє у війні. Ознакою цього президент США вважає, зокрема перехід Росії до ударів по цивільних об’єктах.

"Цей хлопець (Путін – ред.), він програє. Він вже програвав у минулому" , - заявив Байден.