Байден: Росія не переможе у війні, але доведеться говорити з Путіним
Президент Джо Байден переконаний, що війна України та Росії не обійдеться без переговорів з Путіним. Про це він заявив на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні, повідомляє Українська правда.
Байден підкресли, що незалежно від того, чи вважаєш певного іноземного лідера ворогом, діалог все одно лишається основою міжнародної політики.
"Вся політика – персональна, вона про те, щоби дивитися в очі, - заявив президент США. - Немає заміни тому, щоби сідати один проти одного і дивитися в очі. Чи це друг, чи це ворог".
Та попри готовність до діалогу з Путіним, Джо Байден висловив упевненість у тому, що той програє у війні. Ознакою цього президент США вважає, зокрема перехід Росії до ударів по цивільних об’єктах.
"Цей хлопець (Путін – ред.), він програє. Він вже програвав у минулому", - заявив Байден.
"Ми з Зеленським разом зробимо все, щоби цей хлопець не переміг", - додав він.