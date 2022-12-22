Володимир Зеленський виступив у Конгресі США — повний текст промови

У середу, 21 грудня, президент України Володимир Зеленський відвідав США та виступив із промовою, що надихає, перед обома палатами парламенту, повідомляє Новое время.

"Українці перемогли — і це дає нам сміливість, якою захоплюється світ. Американці перемогли — і тому вам удалося об'єднати глобальну спільноту заради захисту свободи та міжнародних правил. Європейці перемогли — ось чому Європа зараз найбільш сильна та незалежна, ніж будь-коли у своїй історії" , — заявив президент

"Саме ми повинні перемогти Кремль на полі битви. Це битва не лише за землю, за ту чи іншу частину Європи. Це битва не лише за життя, свободу та безпеку людей — українців чи будь-якого іншого народу, який Росія прагне підкорити. Це битва за те, в якому світі житимуть наші діти та онуки та їхні діти та онуки" , — сказав він.

За словами Зеленського, «цю битву не можна заморозити чи відкласти. ЇЇ не можна ігнорувати, сподіваючись, що океан чи щось інше захистять самі собою. Від Сполучених Штатів і до Європи, від Латинської Америки і до Африки, від Китаю та до Австралії — світ надто взаємопов'язаний, щоб хтось один міг залишитися десь осторонь — і водночас у безпеці, коли триває така битва».

Наступного року, сказав Зеленський, настане час, коли українська сміливість та американська рішучість мають гарантувати майбутнє нашої з вами свободи.

Він згадав Бахмут, який російські війська постійно штурмують.

"Але український Донбас стоїть. Російська армія використовує проти Бахмута та інших наших міст на передовій усе, що може. Перевага окупантів в артилерії дуже відчутна. У них у 3 рази більше снарядів, ніж у нас. Вони використовують у рази більше ракет та авіації, ніж ми будь-коли мали. Але наші Сили оборони стоять" , — сказав президент, додавши, що «Україна стоїть і ніколи не здасться!»

"Ми потребуємо вашої допомоги, щоб не просто стояти в таких боях, а щоб переломити їх. Щоб перемогти на полі битви. Нам потрібно більше артилерії наступного року, гармат та снарядів — щоб Бахмут був не лише фортецею, яка перемелює російську армію, а щоб, як битва при Саратогою, боротьба за Бахмут змінила хід і нашої війни за незалежність" , — сказав президент.

Зеленський нагадав про використання російською армією іранських дронів.

"Іранські вбивчі дрони, що йдуть з Росії сотнями, стали загрозою нашій критичній інфраструктурі. Так один терорист знайшов іншого. Щоб воювати проти вільного світу… І це питання часу — коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз" , — сказав він.

Україна, зазначив Зеленський, ніколи не просила і не просить, щоби американські солдати воювали на нашій землі замість нас.

"Але керувати сучасними американськими танками та літаками можуть українські солдати. Отже, ваша підтримка — критично важлива. Як і фінансова допомога, буде правильним і своєчасним надати фінансовий пакет на 2023 рік" , — сказав президент.

Зеленський також нагадав про Формулу миру, запропоновану Україною.

"Кожен із вас, шановні члени Конгресу, може сприяти її реалізації. Щоб лідерство Америки залишалося безперечним. Ви можете посилювати санкції так, щоб змусити Росію відчувати, наскільки руйнівною є її агресія. У ваших же силах допомогти нам притягнути до відповідальності всіх, хто розв’язав цю непровоковану та незаконну війну" , — сказав президент.

"За два дні ми святкуватимемо Різдво. Можливо, при свічках. Не тому, що так сентиментальніше. А тому, що не буде світла. Прямо зараз як наслідок російських ударів понад десять мільйонів людей в Україні без електрики. Мільйони — без тепла та води. І ми не нарікаємо. Ми не дивимося, кому легше" , — сказав він.

"Ми пройдемо свою війну за незалежність. Ми зустрінемо це Різдво — і якщо не буде електрики, світло нашої віри все одно не згасне. Якщо будуть російські ракети, ми зробимо все, що можемо, щоб захиститися. Якщо будуть іранські дрони, і нашим людям доведеться йти в бомбосховища надвечір перед Різдвом — українці і там сядуть за святковий стіл і підтримають один одного. І ми почуємо мільйони голосів українців, які всі бажатимуть одного — перемоги!" , — заявив Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський вирушив з неанонсованою поїздкою до США, яка стала першим його візитом за кордон від початку розв’язаної Росією повномасштабної війни. У середу, 21 грудня, він виступив у Конгресі США та зустрівся з американським лідером Джо Байденом.