Візит Зеленського у США: ЗМІ повідомляють про реакцію

Президент України Володимир Зеленський "задоволений" результатами свого візиту, відчувши двопартійну підтримку, проте деякі республіканці налаштовані вимагати ретельної перевірки тих коштів, які США надають Україні.﻿﻿ Про це повідомляють видання POLITICO та CNN із посиланням на близьке до Зеленського джерело, повідомляє Українська правда.

"Його зустрічі з президентом Байденом були щирими і підтримуючими. Спільне засідання було чудовим, і він відчув реальну двопартійну підтримку", - повідомило джерело CNN.

Як зазначає POLITICO, незважаючи на загалом теплий прийом, деякі законодавці-республіканці, в тому числі ті, які мають обійняти вищі керівні посади, ще не були готові взяти на себе зобов'язання продовжити фінансову підтримку України.

"Очевидно, є занепокоєння, що гроші йдуть не за призначенням. Кошти платників податків, які йдуть кудись, чи то всередині країни, чи за кордон, заслуговують на пильну увагу" , - сказав лідер меншості в Палаті представників Стів Скалізе (штат Луїзіана).

Він зазначив, що Палата представників зацікавлена в підтримці України, але за умови, що "гроші будуть ретельно перевірятися".

В цілому, зазначає видання, республіканці заявили, що підтримують як Зеленського, так і його армію, а також український народ у боротьбі з Росією. Але багато з них також заявили, що планують здійснювати наглядові повноваження, щоб ретельно перевірити десятки мільярдів доларів, які США витратили.