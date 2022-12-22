Кулеба про промову Зеленського в Конгресі США: Нехай це надихне мільйони

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба назвав звернення президента Володимира Зеленського до Конгресу США «неймовірно потужним», повідомляє Новое время.

За його словами, кожне слово було заряджене всепоглинаючою енергією та духом України.

"Нехай це надихне мільйони людей у США та в усьому світі на захист того, що нам усім дорого: свободи" , — написав український міністр у своєму Twitter.

Президент України Володимир Зеленський вирушив із неанонсованою поїздкою до США, яка стала першим його візитом за кордон з початку розв'язаної Росією повномасштабної війни. 21 грудня він виступив у Конгресі США та зустрівся з американським лідером Джо Байденом.

Білий дім підтвердив надання Україні систем Patriot — їх передадуть у рамках нового військового пакету допомоги майже на 2 мільярди доларів.

Держбюджет США на 2023 рік фінансовий рік передбачає майже $45 мільярдів на допомогу Україні та країнам-союзникам НАТО.

Близько $9 мільярдів із цих коштів підуть українським військовим на різні потреби, включаючи навчання, озброєння, матеріально-технічне забезпечення та зарплату.

Крім того, США надасть $13 мільярдів на економічну підтримку українському уряду.